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Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о титульном бое Махачева с Волкановски

Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
13 ноября 2022 23:00

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий о предстоящем поединке российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева против австралийца Алекса Волкановски.

Титульный поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.

«Австралия, приготовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», - написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе. После боя Ислам бросил вызов Волкановски, который поднялся в октагон и заявил о готовности провести встречу.

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Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о титульном бое Махачева с Волкановски
Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
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