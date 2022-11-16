Кормье считает, что Махачев и Волкановски проведут фантастический бой

Бывший боец Даниэль Кормье дал комментарий о предстоящем поединке российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева против австралийца Алекса Волкановски.

Титульный поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.

«У Волкановски больше таланта и мастерства, чем у кого-либо. Будет тяжело, но, я думаю, эти два парня покажут фантастический бой», - приводит слова Кормье зарубежная пресса.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе. После боя Ислам бросил вызов Волкановски, который поднялся в октагон и заявил о готовности провести встречу.