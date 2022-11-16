World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Брендан Шауб заявил, что Хамзат Чимаев легко победит Алекса Перейру

Напомним, 13 ноября Перейра стал новым чемпионом мира UFC в среднем весе, нокаутировав нигерийца Исраэля Адесанью.
16 ноября 2022 12:54

Экс-боец UFC Брендан Шауб высказался о возможном титульном поединке UFC в среднем весе между чеченцем Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

Бразильский боец смешанных единоборств завоевал титул в среднем весе в ночь на 13 ноября, одержав победу техническим нокаутом над новозеландцем Исраэлем Адресаньей.

«Хамзат здорово его потреплет. Вытрет им пол. Но в UFC на это не пойдут, потому что это дискредитирует резюме Адесаньи», - сказал Шауб на ютуб-каналуеThiccc Boy.

Добавим, что в настоящий момент Перейра провел восемь профессиональных боев, в которых победил семь раз и потерпел одно поражение. На счету Чимаева 12 поединков и 12 побед.

Это интересно:
Брендан Шауб заявил, что Хамзат Чимаев легко победит Алекса Перейру
Напомним, 13 ноября Перейра стал новым чемпионом мира UFC в среднем весе, нокаутировав нигерийца Исраэля Адесанью.
16.11.2022 12:54
ММА
Кормье считает, что Махачев и Волкановски проведут фантастический бой
Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
16.11.2022 11:02
ММА
Американский боец Джонсон, претендовавший на звание чемпиона UFC, умер от лимфомы
Спортсмен умер в возрасте 38 лет.
14.11.2022 10:28
ММА
автор: Максим Скороходов
Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о титульном бое Махачева с Волкановски
Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
13.11.2022 23:00
ММА
Камил Гаджиев уверен, что Минеев смог бы составить конкуренцию Перейре и Адесанье
Алекс и Исраэль выявляли лучшего средневеса UFC.
13.11.2022 17:35
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев рассказал, почему легко добился победы над Оливейрой
Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
13.11.2022 17:02
ММА
Перейра согласен на титульный поединок с Чимаевым 
Бразилец считает, что он стремительно эволюционирует, как боец.
13.11.2022 14:23
ММА
автор: Глеб Шевяков
Чимаев хочет боя с Перейрой за титул UFC
Поединок между бойцами может состояться в Бразилии.
13.11.2022 14:13
ММА
автор: Глеб Шевяков
Волкановски считает, что сможет провести бой с Махачевым в стойке
Поединок двух чемпионов может состояться уже через два месяца
12.11.2022 10:32
ММА
Гэтжи заявил о желании провести бой против Физиева
Американец также не прочь подраться с Чарльзом Оливейрой.
11.11.2022 23:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика