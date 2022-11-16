Брендан Шауб заявил, что Хамзат Чимаев легко победит Алекса Перейру

Экс-боец UFC Брендан Шауб высказался о возможном титульном поединке UFC в среднем весе между чеченцем Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

Бразильский боец смешанных единоборств завоевал титул в среднем весе в ночь на 13 ноября, одержав победу техническим нокаутом над новозеландцем Исраэлем Адресаньей.

«Хамзат здорово его потреплет. Вытрет им пол. Но в UFC на это не пойдут, потому что это дискредитирует резюме Адесаньи», - сказал Шауб на ютуб-каналуеThiccc Boy.

Добавим, что в настоящий момент Перейра провел восемь профессиональных боев, в которых победил семь раз и потерпел одно поражение. На счету Чимаева 12 поединков и 12 побед.