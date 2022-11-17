Экс-чемпиона UFC Адесанью задержали за незаконное хранение оружия

Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью арестовали в американском аэропорту за незаконное хранение оружие.
По словам американской прессы, боец пытался провести кастет.
«Фанат вручил Исраиэлю подарок, который он положил в свой багаж. Когда его задержали в аэропорту, Исраэль тут же избавился от предмета и сотрудничал с властями. Он соответственно подчинился, на этом дело было прекращено, и он направляется домой», - сказал менеджер спортсмена.
Напомним, что 13 ноября Адесанья утратил титул чемпиона, проиграв техническим нокаутом Перейре. Данное поражение стала для новозеландца вторым за карьеру.
источник: «Советский спорт»