Экс-чемпиона UFC Адесанью задержали за незаконное хранение оружия

Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью арестовали в американском аэропорту за незаконное хранение оружие.

По словам американской прессы, боец пытался провести кастет.

«Фанат вручил Исраиэлю подарок, который он положил в свой багаж. Когда его задержали в аэропорту, Исраэль тут же избавился от предмета и сотрудничал с властями. Он соответственно подчинился, на этом дело было прекращено, и он направляется домой», - сказал менеджер спортсмена.

Напомним, что 13 ноября Адесанья утратил титул чемпиона, проиграв техническим нокаутом Перейре. Данное поражение стала для новозеландца вторым за карьеру.