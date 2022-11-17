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Экс-чемпиона UFC Адесанью задержали за незаконное хранение оружия

У новозеландского спортсмена нашли кастет.
17 ноября 2022 15:41
автор: Максим Скороходов

Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью арестовали в американском аэропорту за незаконное хранение оружие.

По словам американской прессы, боец пытался провести кастет.

«Фанат вручил Исраиэлю подарок, который он положил в свой багаж. Когда его задержали в аэропорту, Исраэль тут же избавился от предмета и сотрудничал с властями. Он соответственно подчинился, на этом дело было прекращено, и он направляется домой», - сказал менеджер спортсмена.

Напомним, что 13 ноября Адесанья утратил титул чемпиона, проиграв техническим нокаутом Перейре. Данное поражение стала для новозеландца вторым за карьеру.

источник: «Советский спорт»
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