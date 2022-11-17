Усман Нурмагомедов провел дуэль взглядов с чемпионом Bellator (фото)

Российский легковес Усман Нурмагомедов встретился лицом к лицу с чемпионом Bellator Патрики Фрейре. Соответствующий снимок выложил двоюродный брат россиянина, Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, бой за звание чемпиона лиги в легком весе состоится 18 ноября и пройдет на турнире Bellator 288 в Чикаго (США).
К слову, за всю карьеру в ММА 24-летний Нурмагомедов одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 36-летнего Фрейре – 24 выигранных боя и 10 проигранных встреч.
источник: «Советский спорт»