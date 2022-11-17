Александр Емельяненко обратился к Шлеменко: Готов выйти и выбить тебе зубы

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на конфликт между экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и легендарным тяжеловесом Федором Емельяненко.

По словам Александра, его старший брат оставил яркий след в истории смешанных единоборств и приложил немало усилий для развития этого спорта в России. Также Емельяненко-младший подчеркнул, что Федор выбрал правильный курс развития Союза ММА, поэтому Шлеменко следует прекратить критику в адрес Последнего Императора.

«Понял, Шура? Ты вместо того, чтобы поясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы», – добавил Александр в соцсети.