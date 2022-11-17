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Емельяненко – о поединке с блогером Коваленко: Отважный, раз решился выйти против меня

Бой состоится 16 декабря и пройдет по правилам ММА.
17 ноября 2022 23:42
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о поединке с известным блогером Святославом Коваленко.

«Он молодец. Отважный, раз решился выйти против меня по боевым правилам на ринг. Коваленко не спортсмен, не боец, а блогер, тележурналист. Джейк Пол, да.

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Пусть выйдет и испытает свою судьбу на ринге», – заявил тяжеловес в соцсети.

6 ноября Емельяненко должен был подраться с президентом промоушена Arena Сергеем Еркаевым, однако, этот бой перенесли на другую дату. Что касается Коваленко, то он одержал в поп-ММА 8 побед и потерпел 3 поражения.

К слову, поединок Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря и пройдет по правилам ММА.

источник: «Советский спорт»
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Бой состоится 16 декабря и пройдет по правилам ММА.
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