Емельяненко – о поединке с блогером Коваленко: Отважный, раз решился выйти против меня

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о поединке с известным блогером Святославом Коваленко.

«Он молодец. Отважный, раз решился выйти против меня по боевым правилам на ринг. Коваленко не спортсмен, не боец, а блогер, тележурналист. Джейк Пол, да.

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Пусть выйдет и испытает свою судьбу на ринге», – заявил тяжеловес в соцсети.

6 ноября Емельяненко должен был подраться с президентом промоушена Arena Сергеем Еркаевым, однако, этот бой перенесли на другую дату. Что касается Коваленко, то он одержал в поп-ММА 8 побед и потерпел 3 поражения.

К слову, поединок Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря и пройдет по правилам ММА.