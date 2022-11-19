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Махачев обратился к Усману Нурмагомедову после завоевания титула в Bellator

Россиянин отнял пояс у бразильца Патрики Фрейре.
19 ноября 2022 11:10
автор: Артур Гичунцев

Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к российскому бойцу ММА Усману Нурмагомедову.

Напомним, сегодня, 19 ноября, уроженец Дагестана завоевал титул Bellator в легком дивизионе.

«Поздравляю, братья! Еще один пояс в копилку нашей команды. Тяжелый труд – и результат не заставит себя ждать», – заявил Махачев в соцсети.

24-летний Нурмагомедов выиграл пояс, одолев по решению судей бразильца Патрики Фрейре. Таким образом, он выиграл 16-й поединок к ряду, не потерпев ни одного поражения.

К слову, Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев тренируются в одной команде.

источник: «Советский спорт»
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