Чимаев высказался о поединке против Ковингтона

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе, ответил на вопрос о возможном поединке с американцем Колби Ковингтоном.

«Не думаю, что он примет бой против меня. Иногда люди говорят одно, а делают другое. Если Дэйна Уайт о чем-то просит меня, я говорю – делай это. Я ценю то, что Дэйна и UFC делают для меня», – заявил представитель Швеции американскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Ковингтон могут провести бой в феврале 2023 года.

К слову, американец дважды претендовал на титул в полусреднем весе, но оба раза проиграл нигерийцу Камару Усману.

Что касается Чимева, то он идет на победной серии из шести боев к ряду (в UFC) и занимает 3-е место в рейтинге дивизиона.