Макгрегор угрожает побить всю семью Нурмагомедова

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор вновь пытается спровоцировать россиянина Хабиба Нурмагомедова, которому уступил чемпионский пояс UFC в легком весе.

«Король лев замирает. Невредимый. Ему ничего не сделают. Подожди, я встану и побью всю семью. Прямо в клетке и этот цыпленок это понимает», - написал Макгрегор в социальной сети.

Напомним, осенью 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. К слову, россиянин был лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса. Карьеру в ММА уроженец Дагестана завершил в марте 2021-го. На его счету 29 боев и 29 побед.