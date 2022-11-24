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Макгрегор угрожает побить всю семью Нурмагомедова

Конору не дает покоя поражение от Хабиба.
24 ноября 2022 10:23
автор: Максим Скороходов

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор вновь пытается спровоцировать россиянина Хабиба Нурмагомедова, которому уступил чемпионский пояс UFC в легком весе.

«Король лев замирает. Невредимый. Ему ничего не сделают. Подожди, я встану и побью всю семью. Прямо в клетке и этот цыпленок это понимает», - написал Макгрегор в социальной сети.

Напомним, осенью 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. К слову, россиянин был лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса. Карьеру в ММА уроженец Дагестана завершил в марте 2021-го. На его счету 29 боев и 29 побед.

источник: «Советский спорт»
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