Бернс рассказал, при каких условиях Ковингтон может победить Чимаева

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс прокомментировал слухи о возможном поединке между Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.

По его словам, американец может выиграть бой, если он будет рассчитан на 5 раундов.

«Колби сообразит, что нужно избежать нокаутирующей силы Чимаева в течение первых двух раундов, используя свой больший «бензобак» и отличную борьбу для победы в концовке поединка», – заявил Бернс зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Ковингтон могут провести бой в феврале 2023 года.

К слову, американец дважды претендовал на титул в полусреднем весе, но оба раза проиграл нигерийцу Камару Усману.

Что касается Чимева, то он идет на победной серии из шести боев к ряду (в UFC) и занимает 3-е место в рейтинге дивизиона.