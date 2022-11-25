World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Адесанья – о реванше с Перейрой: Он будет истекать кровью

Бой может состояться в 2023 году.
25 ноября 2022 13:27
автор: Артур Гичунцев

Нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья хочет получить реванш с бразильцем Алексом Перейрой, который отнял у него титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Я в восторге от этой главы, и мне нравится, как развивается эта история. Перейра будет истекать кровью, это станет для него финалом. В этой главе нашего противостояния я хочу устроить кровавую баню», – заявил средневес американским СМИ.

Напомним, Перейра нокаутировал Адесанью на турнире UFC 281, а до этого поединка бразилец дважды победил нигерийца по правилам кикбоксинга.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Адесанья – о реванше с Перейрой: Он будет истекать кровью
Бой может состояться в 2023 году.
25.11.2022 13:27
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бернс рассказал, при каких условиях Ковингтон может победить Чимаева
Ранее сообщалось, что бой могут провести в феврале 2023 года.
25.11.2022 11:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
Никита Крылов выступит в главном событии турнира UFC
Ивент состоится 25 февраля.
24.11.2022 23:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
Анкалаев – о чемпионском бое против Блаховича: Я на пороге своей мечты. Сделаю все, чтоб она сбылась
Поединок состоится 11 декабря.
24.11.2022 22:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев уверен, что Анкалаев привезет титул UFC в Россию
11 декабря уроженец Дагестана подерется с Яном Блаховичем.
24.11.2022 18:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор угрожает побить всю семью Нурмагомедова
Конору не дает покоя поражение от Хабиба.
24.11.2022 10:23
ММА
автор: Максим Скороходов
«Камня на камне не оставлю»: Волкановски – о бое против Махачева (фото)
Поединок состоится 12 февраля.
23.11.2022 17:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Лобов подал в суд на Макгрегора и требует с него 30 миллионов долларов
Конор восстанавливается после травмы.
23.11.2022 16:18
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Макгрегор бросил вызов Хабибу: Я по-прежнему здесь, если ты хочешь сделать это еще раз
Первый бой состоялся в 2018 году и завершился поражением ирландца.
22.11.2022 17:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Он очень опасен»: президент Bellator оценил бойцовские качества Усмана Нурмагомедова
Сегодня, 19 ноября, россиянин стал чемпионом промоушена в легком весе.
19.11.2022 17:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шансы Месси выйти из группы — 21 процент, выиграть ЧМ-2022 — 7 процентов. Такова статистика чемпионатов мира 21-го века
«Плеймейкер» проследил турнирную судьбу сборных, проигрывавших свои стартовые матчи на чемпионатах мира за последние 20 лет, чтобы оценить перспективы неудачников стартового тура ЧМ-2022.
Теперь Саудовская Аравия дойдет до финала? Главные цифры первого тура ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги завершившегося в Катаре первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
У троих лидеров — по 66 очков после первого тура! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. В общем зачете по итогам матчей первого тура группового этапа образовалось трио лидеров, однако еще не поздно составить им конкуренцию! Подключиться к конкурсу можно вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Что за красота от Ришарлисона! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Танцуют все! Как Бразилия начала ЧМ-2022 с карнавальной победы над Сербией
Главные фавориты чемпионата мира в Катаре бразильцы в своем первом матче обыграли сербов (2:0) благодаря дублю Ришарлисона и возглавили группу G.
Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира! Как Португалия победила Гану, а Криштиану установил вечный рекорд
В группе H португальцы с трудом переиграли сборную Ганы (3:2), которая забила первые африканские голы в Катаре.
Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 25.11.2022
25 ноября пройдут матчи второго тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»
В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
Какого цыпленка выберет Чао Бой? Букмекерский обзор
Очередной выпуск новостей из мира беттинга, разумеется, целиком посвящен чемпионату мира в Катаре.
«Эквадор может не проиграть голландцам, а США — англичанам». Прогнозы Колыванова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах A и B: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика