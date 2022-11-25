Адесанья – о реванше с Перейрой: Он будет истекать кровью

Нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья хочет получить реванш с бразильцем Алексом Перейрой, который отнял у него титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Я в восторге от этой главы, и мне нравится, как развивается эта история. Перейра будет истекать кровью, это станет для него финалом. В этой главе нашего противостояния я хочу устроить кровавую баню», – заявил средневес американским СМИ.

Напомним, Перейра нокаутировал Адесанью на турнире UFC 281, а до этого поединка бразилец дважды победил нигерийца по правилам кикбоксинга.