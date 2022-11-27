«Я пообещал своей маме». Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему завершил карьеру

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему завершил карьеру в ММА.

«Я закончил карьеру, потому что пообещал моей маме. Эта беседа между мной и моей мамой стала знаменитой. Но есть много вещей, о которых люди ничего не знают», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед.