Тренер Оливейры прокомментировал информацию о том, что Чарльз проведет реванш с Махачевым

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, прокомментировал информацию о том, что его подопечный проведет реванш против россиянина Ислама Махачева.

«Ребята, Чарльзу не предлагали реванш, как написали некоторые сайты. Эта информация не правдивая», - написал наставник в соцсетях.

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.