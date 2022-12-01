В Краснодарском крае открыли Центр ударной подготовки

В станице Динской Краснодарского края открыли Центр ударной подготовки.

В торжественном мероприятии принимал участие в том числе заместитель губернатора региона Александр Власов.

«В Центре уже совсем скоро начнутся занятия под руководством высококвалифицированных тренеров по самбо, дзюдо, рукопашному бою, боксу, боевым единоборствам и другим видам, которыми здесь будут заниматься почти 400 человек. На Кубани активно развивается спортивная инфраструктура, массовый и профессиональный спорт. Наш край является одним из лидеров в данном направлении в стране», - приводит слова Власова пресс-служба Краснодарского края.

Центр ударной подготовки представляет собой трехэтажное здание, в котором в том числе находятся четыре тренажерных зала, один на первом этаже и три - на втором.

Третий этаж предназначен для проведения соревнований.