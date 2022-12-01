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Холланд завершит карьеру, если Чимаеву дадут чемпионский бой в среднем весе

Хамзат не сражался с сильными бойцами в своей категории.
01 декабря 2022 23:16
автор: Максим Скороходов

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд заявил, что шведский спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев не заслуживает титульного боя в UFC.

«Если после победы над Томпсоном в воскресенье утром я проснусь и увижу, как Чимаев сражается за титул чемпиона в среднем весе, при отсутствии побед над соперниками из топ-15, можете считать, что я на пенсии», - сказал Холланд на пресс-конференции.

Добавим, что Чимаев побеждал Холланда в последнем бою для обоих спортсменов, но при этом он не смог уложится в средний вес.

Бой Холланда против Стивена Томпсона пройдет 3 декабря в Орландо.

источник: «Советский спорт»
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Хамзат не сражался с сильными бойцами в своей категории.
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