Холланд завершит карьеру, если Чимаеву дадут чемпионский бой в среднем весе

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд заявил, что шведский спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев не заслуживает титульного боя в UFC.

«Если после победы над Томпсоном в воскресенье утром я проснусь и увижу, как Чимаев сражается за титул чемпиона в среднем весе, при отсутствии побед над соперниками из топ-15, можете считать, что я на пенсии», - сказал Холланд на пресс-конференции.

Добавим, что Чимаев побеждал Холланда в последнем бою для обоих спортсменов, но при этом он не смог уложится в средний вес.

Бой Холланда против Стивена Томпсона пройдет 3 декабря в Орландо.