Арман Царукян: Волкановски даст Махачеву жесткий бой

23 февраля 2023 года чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет поединок с австралийцем Алексом Волкановски. Российский боец ММА Арман Царукян, проигравший Махачеву в 2019 году, дал прогноз на грядущее противостояние.

«Ислам сильно вырос, у него стало больше опыта. Думаю, Волкановски даст ему жесткий бой, потому что Алекс знает и борьбу и ударку, дышит, у него много опыта, он жесткий. Очень большой вызов для Ислама, но думаю, Махачев все равно выиграет», – заявил Царукян YouTube-каналу Red Corner.

Напомним, Махачев бросил вызов Волкановски после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой. К слову, австралиец является лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса и владеет титулом в полулегком дивизионе.