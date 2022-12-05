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Дацик считает, что Шлеменко должен взять паузу в карьере

В крайнем поединке Шторм проиграл Магомеду Исмаилову.
05 декабря 2022 23:17
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Вячеслав Дацик выразил мнение, что Александру Шлеменко не стоит завершать карьеру. При этом тяжеловес подчеркнул, что Шлеменко должен отдохнуть после поражения от Магомеда Исмаилова.

«Смысл прекращать карьеру? Если воин перестает биться – он умирает. Как воин может прекратить воевать? Воин жив, пока воюет. Но перезагрузка Шлеменко нужна», – сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

Напомним, Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Счет судейских карточек: (50-44, 50-44, 50-44) в пользу Исмаилова.

источник: «Советский спорт»
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