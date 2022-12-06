Анкалаев – о поединке с Блаховичем: Я заслуженно получил титульный бой и завоюю пояс

Российский боец ММА Магомед Анкалаев высказался о поединке с поляком Яном Блаховичем. Напомним, встреча состоится 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, а на кону будет стоять титул в полутяжелом весе.

«При подготовке к бою ничего не поменялось, я готовился к Блаховичу. Думаю, я уже давно заслужил титульный бой в UFC. Я уже бился с топами, которые дрались за пояс. Думаю, это заслуженно и мы завоюем этот пояс», – заявил россиянин пресс-службе лиги.

Напомним, в UFC приняли решение разыграть титул между Анкалаевым и Блаховичем, поскольку действующий чемпион лиги, Иржи Прохазка, получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Чех сообщил боссам промоушена, что освобождает пояс по собственному желанию.