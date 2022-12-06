Экс-чемпион UFC Диллашоу объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в легчайшем вече американец Ти Джей Диллашоу объявил о своем уходе из спорта из-за травмы, сообщают американские СМИ со ссылкой на агента бойца.

В конце октября на турнире UFC в Абу-Даби Диллашоу проиграл бой техническим нокаутом Алджамейну Стерлингу. Диллашоу испытывал проблемы с левым плечом, а после боя перенес операцию.

По данным источника, вскоре ему может потребоваться еще одна, а пока 36-летний спортсмен будет проходить курс реабилитации. В руководстве UFC подтвердили уход Диллашоу из спорта.

Диллашоу провел в ММА 22 боя, в 15 из которых побеждал. Был чемпионом UFC с мая 2014 по январь 2016, и с ноября 2017 по январь 2019 года. В 2019 был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного препарата (ЭПО).