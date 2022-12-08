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«Анкалаев его просто вырубит». Вячеслав Борщев о главном поединке UFC 282

Российский легковес UFC Вячеслав Борщев поделился с «Советским спортом» прогнозом на поединок между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.
«Анкалаев его просто вырубит». Вячеслав Борщев о главном поединке UFC 282
08 декабря 2022 14:21
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

— Недавно оказалось, что я — специалист так себе. Плюс, в этом бою я не совсем объективен. Мне очень нравится стиль Магомеда Анкалаева и очень не нравится стиль Яна Блаховича. Я настроен на то, что Анкалаев его просто вырубит. Главное, чтобы Блахович не завалял Анкалаева, не залеживал его в партере, но это будет сделать довольно проблематично. Болею за нашего бойца и надеюсь, что он завоюет пояс UFC в полутяжелом весе, — сказал Борщев.

Напомним, что изначально Ян Блахович и Магомед Анкалаев должны были сойтись в претендентском поединке, а действующий чемпион Иржи Прохазка провести реванш с Гловером Тейшейрой. Но Прохазка получил тяжелую травму и оставил титул, а россиянин смог получить шанс сразиться за пояс.

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир UFC 282, который состоится 11 декабря в США.

В статистике Магомеда Анкалаева семнадцать побед и одно поражение. В статистике Яна Блаховича двадцать девять побед и девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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«Анкалаев его просто вырубит». Вячеслав Борщев о главном поединке UFC 282
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