Следующим соперником Макгрегора может стать Чендлер

Американец Майкл Чендлер, являющийся экс-чемпионом Bellator в легком весе может стать следующим соперником ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, сообщает журналист Чарли Монихан в своих соцсетях со ссылкой на слова президента UFC Даны Уайт.

По данным источника, Уайт анонсировал соперника Макгрегора в беседе с журналистом Бреттом Окамото, однако официальное заявление о бое еще сделано не было.

Чемпион UFC в полулегком и легком весе Макгрегор не участвовал в боях с июля 2021 года, когда получил тяжелую травму в поединке с американцем Дастином Порье.

Макгрегор провел 28 боев, в 22 одержал победы (19 нокаутом), у Чендлера 31 бой и 23 победы (11 нокаутом).