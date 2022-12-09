Представитель Таджикистана Одилов не сдал вес перед боем с Ермековым и был лишен чемпионского титула

Боец из Таджикистана Фаридун Одилов не смог уложиться в средний перед поединком с Дауреном Ермековым из Казахстана, сообщает mma.metaratings.ru.
Eagle FC принял решение, что бой, который должен был являтся защитой титула, состоится. Но независимо от результата Одилов будет лишен чемпионского пояса, Ермеков же в случае победы станет новым чемпионом Eagle FC в среднем весе.
Бой Одилов - Ермеков пройдет 10 декабря в казахстанском Атырау.
Одилов за свою карьеру одержал 12 побед, потерпел 2 поражение и свел 2 боя вничью. На счету Ермекова 16 выигрышей и 5 неудач.
источник: Mma.metaratings.ru