Исаев почти уверен в победе Анкалаева над Блаховичем

Бывший чемпион PFL Али Исаев сделал прогноз на исход поединка за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Если сравнивать уровень борьбы соперников, у Анкалаева уровень неплохой. Тяжи практически лежат, встать не могут, но Анкалаев не теряется и хорошо себя чувствует. Про его ударную технику и говорить нечего, он все показывает своими нокаутами, и борьба не является его слабым местом.

Я уверен, что Анкалаев выиграет, но и Ян Блахович не сбоку припека. Надо реально смотреть на вещи. У него тоже есть шансы на победу, но я хочу чтобы Магомед привез пояс домой. На 99 процентов уверен в его победе», - приводит слова Исаева mma.metaratings.ru.

Анкалаев выиграл 17 поединков и потерпел одно поражение, на счету его будущего соперника за титул Блаховича 29 выигрышей и 9 поражений.

Их бой состоится в Лас-Вегасе 11 декабря и будет главным событием UFC 282.

Отметим, что чемпионский поя UFC в полутяжелом весе вакантный, Блахович занимает второе место в рейтинге, а Анкалаев - третье.