Порье перенес операцию на ноге из-за инфекции

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье перенес операцию на ноге из-за гнойного воспаления, развившегося из-за заражения стафилококковой инфекцией, сообщила жена Порье Джоли в своем аккаунте в соцсетях.

«В субботу появились симптомы сильной стафилококковой инфекции, ему не помогали даже антибиотики, он не мог ходить. В воскресенье Дастина госпитализировали после обращения в больницу. В среду его выписали, но повторное МРТ выявило наличие абсцесса, который нужно удалить. Поэтому он снова в больнице, на операции», - говорилось в сообщении.

Позже Джоли написала, что операция прошла по плану и теперь спортсмен приступает к восстановлению.

Порье провел 37 боев, 29 из которых завершил победой (14-нокаутом).