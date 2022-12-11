Уайт рассказал, кто будет драться за чемпионство UFC после ничьи Анкалаева и Блаховича

Президент UFC Дана Уайт рассказал будущее чемпионского титула организации в полутяжелом весе после того, как россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не смогли выявить сильнейшего в очном поединке.

«Что делать теперь? Гловер (Тейшейра) и против Джамала Хилла в Бразилии. Бой согласован», - сказал Уайт в интервью, которое приводит пресс-служба организации.

Добавим, что в ходе данной пресс-конференции Уайт подверг Анкалаева и Блаховича критике за скучный бой, который должен быть стать главным событием UFC 282.

Отметим, что Тейшейра занимает второе место в рейтинге полутяжей UFC, а Хилл - седьмое.