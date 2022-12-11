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Анкалаев заявил, что заслужил победу над Блаховичем и собирается охотиться за поясом UFC

Судьи посчитали, что бой 30-летнего россиянина и 39-летнего поляка был ничейным.
11 декабря 2022 17:24
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев высказался о решении UFC признать его поединок с поляком Яном Блаховичем ничейным и организовать новый чемпионский бой в полутяжелом весе между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Джамалом Хиллом.

«Я сделал большую работу, мне было тяжело, я добыл свою победу. Но судьи мне не дали ее. Не знаю, что за судьи… их нужно проверить. Блахович отбил мне ногу, было тяжело. Я сделал все, чтобы добыть победу. Бой Тейшейры и Хилла за вакантный титул в Бразилии? Это их решение. Я здесь, я буду охотиться за поясом», - приводит слова Анкалаева mma.metaratings.ru.

Для обоих бойцов эта ничья стала первой в карьере, ранее Магомед одержал 17 побед и потерпел одно поражение, на счету Блаховича 29 успешных поединков и девять неудач.

источник: Mma.metaratings.ru
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