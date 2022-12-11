Гордон впервые сделал заявление после поражение Пимблетту

Американский боец ММА Джаред Гордон после поражения Пэдди Пимблетту заявил, что не собирается жаловаться на решение судей.

«Все понимают, что меня ограбили. Я мог бы сидеть и ныть, но я выбирался из ситуаций похуже, а план богов — это лучшее. Поэтому я знаю, из этого получится что-то большое», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, бой закончился победой Пимблетта единогласным решением судей. Англичанин не согласился с предположением, что поединок был близким, а победу Пэдди нельзя назвать заслуженной.