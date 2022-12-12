Махачев – о бое Анкалаева и Блаховича: Не знаю, что еще нужно сделать для победы

Бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича завершился судейским скандалом. По итогам пяти раундов арбитры не смогли определить победителя, что вызвало бурю негодования у болельщиков и экспертов.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поддержал волну критики в адрес судей. По его словам, Анкалаев должен был получить титул в полутяжелом весе.

«Не знаю, что еще нужно сделать для победы. Магомед Анкалаев – чемпион», – написал Махачев в соцсети.

Ранее российский боец ММА Петр Ян раскритиковал главу UFC Дэйну Уайта. По его словам, функционеру стоит навести порядок в судейском корпусе, поскольку это не первый случай, когда боец, доминировавший большую часть времени, стал жертвой некомпетентного судейства.