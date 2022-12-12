Блахович - о бое с Анкалаевым: Не чувствую, что выиграл, но я и не проиграл

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович спустя сутки после ничейного чемпионского поединка UFC с россиянином Магомедом Анкалаевым рассказал о своих ощущениях.

«Позвольте мне повторить кое-что. Во-первых, честно говоря, я не думаю, что бой был ужасным. Во-вторых, не чувствую, что выиграл, но я и не проиграл. Ничья стала справедливым исходом», - написал Блахович в социальных сетях.

Для обоих бойцов эта ничья стала первой в карьере, ранее Магомед одержал 17 побед и потерпел одно поражение, на счету Блаховича 29 успешных поединков и девять неудач.