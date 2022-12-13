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Артур Арутюнян: Судьи в UFC предвзяты в отношении к бойцам из России

Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал результат поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем на UFC 282.
Артур Арутюнян: Судьи в UFC предвзяты в отношении к бойцам из России
13 декабря 2022 19:38
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

«Это уже не первый судейский скандал в мировом ММА-сообществе с участием наших бойцов, которых откровенно засудили, сначала Петр Ян, теперь Магомед. Объективно Анкалаев наносил больше ударов и больше контролировал поляка в партере. Но заслуженный пояс он не получил. Это еще раз показывает предвзятость судей UFC в отношении к бойцам из России. В лиге происходит откровенный беспредел. Анкалаев в этом поединке одержал уверенную победу, даже соперник это признал, он настоящий чемпион», – сказал Арутюнян.

Напомним, что главное событие 282-го номерного турнира лиги UFC, состоявшегося в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США), завершилось ничьей.

источник: «Советский спорт»
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Артур Арутюнян: Судьи в UFC предвзяты в отношении к бойцам из России
Артур Арутюнян: Судьи в UFC предвзяты в отношении к бойцам из России
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