Артур Арутюнян: Судьи в UFC предвзяты в отношении к бойцам из России

«Это уже не первый судейский скандал в мировом ММА-сообществе с участием наших бойцов, которых откровенно засудили, сначала Петр Ян, теперь Магомед. Объективно Анкалаев наносил больше ударов и больше контролировал поляка в партере. Но заслуженный пояс он не получил. Это еще раз показывает предвзятость судей UFC в отношении к бойцам из России. В лиге происходит откровенный беспредел. Анкалаев в этом поединке одержал уверенную победу, даже соперник это признал, он настоящий чемпион», – сказал Арутюнян.

Напомним, что главное событие 282-го номерного турнира лиги UFC, состоявшегося в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США), завершилось ничьей.