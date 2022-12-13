«Наверное, так устроен мой жизненный путь»: Анкалаев – о скандальном поединке с Яном Блаховичем

В воскресенье, 11 декабря, российский боец ММА Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, провел поединок против поляка Яна Блаховича.

Бой за звание чемпиона UFC продлился всю дистанцию, а по итогам пяти раундов судьи не смогли определить победителя, что вызвало бурю негодования в ММА-сообществе. Многие эксперты, а также бойцы призвали лигу отдать пояс Анкалаеву. Они считают, что уроженец Дагестана заслужил победу. Примечательно, что и Блахович продержится такой же позиции.

Спустя несколько дней после поединка Анкалаев оставил запись в соцсети. Он не стал скрывать, что опустошен решением арбитров.

Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверное, так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом – не исключение.

Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс, не давая возможности судьям принимать решения.

Получаю огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в мой адрес, за что хочу сказать большое спасибо всем, кто болел и переживал!

Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к моему пути в этом спорте», – написал Анкалаев.