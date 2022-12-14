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Чемпионка UFC Валентина Шевченко может встретиться с Грассо или Фьоро

Однако обладательница чемпионского пояса в наилегчайшем весе не исключает боя с Амандой Нуньес.
14 декабря 2022 14:48
автор: Александр Евграфов

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко считает, что ее вероятными соперницами в бою за титул могут стать Алекса Грассо или Манон Фьоро, сообщают американские СМИ.

Однако Шевченко не исключает боя с Амандой Нуньес, действующей чемпионкой UFC в полулегком весе

«Это две претендентки, которые хорошо готовы к титульному бою. Я буду драться с любой из них. Бой с Нуньес? Мне интересно. Я готова к нему. Посмотрим, как все сложится», - цитирует Шевченко источник.

В июне Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением судей и защитила свой чемпионский титул.

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Чемпионка UFC Валентина Шевченко может встретиться с Грассо или Фьоро
Однако обладательница чемпионского пояса в наилегчайшем весе не исключает боя с Амандой Нуньес.
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