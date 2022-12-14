Чемпионка UFC Валентина Шевченко может встретиться с Грассо или Фьоро

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко считает, что ее вероятными соперницами в бою за титул могут стать Алекса Грассо или Манон Фьоро, сообщают американские СМИ.

Однако Шевченко не исключает боя с Амандой Нуньес, действующей чемпионкой UFC в полулегком весе

«Это две претендентки, которые хорошо готовы к титульному бою. Я буду драться с любой из них. Бой с Нуньес? Мне интересно. Я готова к нему. Посмотрим, как все сложится», - цитирует Шевченко источник.

В июне Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением судей и защитила свой чемпионский титул.