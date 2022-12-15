Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов рейтинга UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев поднялся с четвертого на третье место в рейтинге промоушена, сообщается на сайте организации.

В ночь на воскресенье на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе Анкалаев в титульном поединке встретился с поляком Яном Блаховичем. Бой завершился вничью. Польский боец опустился на четвертое место.

В рейтинге легчайшего веса россиянин Петр Ян поднялся с третьего на второе место. В октябре россиянин проиграл раздельным решением судей американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Также бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор впервые за восемь лет выбыл из рейтинга. В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в бое против американца Дастина Порье и больше не выступал.