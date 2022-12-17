World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Коваленко рассказал, при каких условиях проведет реванш с Емельяненко

Блогер победил профессионального бойца по решению судей.
17 декабря 2022 12:39
автор: Артур Гичунцев

Блогер Святослав Коваленко не против провести еще один поединок с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. Однако, Коваленко выдвинул одно условие.

«Александр предложил реванш, так как не согласен с решением . Я соглашусь, если в реванше будут полные правила ММА. В этом бою по инициативе АЕ сделали ограничение в партере 1 минута и убрали локти», – написал Коваленко в соцсети.

Напомним, поединок, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию, а по его итогам блогер был объявлен победителем раздельным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Коваленко рассказал, при каких условиях проведет реванш с Емельяненко
Блогер победил профессионального бойца по решению судей.
17.12.2022 12:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Скорее всего, это будет победа решением»: Чендлер дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Поединок состоится 12 февраля 2023 года.
17.12.2022 11:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нурмагомедов и Кахрамонов устроили стычку перед боем на UFC Vegas 66 (видео)
Всему виной недавнее интервью уроженца Узбекистана.
17.12.2022 10:41
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исмагулов и Царукян провели дуэль взглядов перед боем на UFC Vegas 66 (видео)
Турнир пройдет 18 декабря.
17.12.2022 10:14
ММА
автор: Артур Гичунцев
Слипенко нокаутировал Вагаева и завоевал титул чемпиона АСА
Поединок состоялся в рамках турнира АСА 149.
16.12.2022 23:51
ММА
Александр Емельяненко – Святослав Коваленко: где покажут бой, во сколько начало
Вся актуальная информацию по поединку.
15.12.2022 23:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исмагулов – о поединке против Царукяна: Арман популярен в США. Этот бой может дать мне многое
Поединок состоится 17 декабря.
15.12.2022 22:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
Роман Долидзе получил бой с бывшим претендентом на титул UFC
18 марта он сразится с итальянцем Марвином Веттори.
15.12.2022 22:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
Деррик Льюис и Сергей Спивак проведут главный бой на турнире UFC Vegas 68
Ивент состоится 5 февраля.
15.12.2022 21:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов рейтинга UFC
Российский боец обошел в рейтинге своего соперника в последнем бою Яна Блаховича
15.12.2022 13:35
ММА
автор: Александр Евграфов
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
«0:0 — вполне вероятный результат». Прогноз Гришина на матч за бронзу ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко.
Один рекорд — Туктамышевой, другой — Акатьевой, а по сумме — Валиевой! У кого выше оценки в сезоне-2022/23
Перед чемпионатом России самое время изучить: кто из наших фигуристов получал лучшие оценки в недавней серии Гран-при.
«Атлетико» вне конкуренции — даже «ПСЖ» отдыхает! Какие клубы и чемпионаты будут представлены в финале ЧМ-2022
Многие называют финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции триумфом «ПСЖ», цвета которого защищают Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако парижский суперклуб - вовсе не лидер по представительству в составах команд.
Хорватия — Марокко: расклад и расписание трансляций матча за 3-е место ЧМ-2022 17.12.2022
17 декабря пройдет поединок за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет «утешительный финал» с участием сборных Хорватии и Марокко.
Каннонир размажет Стрикленда, Царукян победит Исмагулова решением. Расклад и ставки на UFC Vegas 66
В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный в 2022 году турнир UFC. Зрители увидят знаковый бой Джареда Каннонира и Шона Стрикленда и битву россиянина Армана Царукяна против Дамира Исмагулова из Казахстана. «Плеймейкер» взвешивает шансы.
«Блат» отменяется, у Тутберидзе — минус две фигуристки. Что интересного в списке участников чемпионата России
ФФККР опубликовала полный перечень спортсменов, которые с 22 по 25 декабря выступят на национальном чемпионате в Красноярске.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика