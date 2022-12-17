Коваленко рассказал, при каких условиях проведет реванш с Емельяненко

Блогер Святослав Коваленко не против провести еще один поединок с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. Однако, Коваленко выдвинул одно условие.

«Александр предложил реванш, так как не согласен с решением . Я соглашусь, если в реванше будут полные правила ММА. В этом бою по инициативе АЕ сделали ограничение в партере 1 минута и убрали локти», – написал Коваленко в соцсети.

Напомним, поединок, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию, а по его итогам блогер был объявлен победителем раздельным решением судей.