Штырков в грубой форме высказался о поединке Емельяненко и Коваленко

Российский тяжеловес Иван Штырков высказался о поединке бойца ММА Александра Емельяненко и блогера Святослава Коваленко. Напомним, поединок завершился победой последнего раздельным решением судей.

«Я такое говно не смотрю. Я уже давно выразился по поводу этих состязаний Саши Емельяненко против этих псевдо бойцов. Но это его выбор, лучше уж так, чем было до того, как он прошел реабилитации», – заявил Штырков порталу MMA.Metaratings.ru.

Ранее Коваленко заявил, что готов предоставить реванш Емельяненко, если тот согласиться подраться по правилам ММА.