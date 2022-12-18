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Саид Нурмагомедов и Арман Царукян выиграли свои бои на UFC Vegas 66

Их соперниками были американец Кахрамонов и казахстанский спортсмен Исмагулов.
18 декабря 2022 08:58
автор: Максим Скороходов

В американском Лас-Вегасе прошел 66-й турнир UFC. В нем выступали три россиянина.

Ринат Фахретдинов единогласным решением судей победил американца Брайана Баттла. Фахретдинов одержал 20-ю победу при одном поражении в пассиве. Баттл проиграл второй бой при девяти победах в активе.

Саид Нурмагомедов во втором раунде «задушил» американца таджикского происхождения Сайдиокуба Кахрамонова. Саид одержал 18-ю победу при двух поражениях. Столько же неудач при девяти выигрышей у Сайдиокуба.

Арман Царукян единогласным решением судей был сильнее Дамира Исмагулова, представляющего Казанхстан. Царукян одержал 19-ю победу при трех поражениях в пассиве, Исмагулов потерпел вторую неудачу, также у него 24 победы.

источник: «Советский спорт»
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