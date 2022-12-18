Макгрегор не исключает возможность баллотироваться на пост президента Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор допустил вероятность выдвижения на пост президента Ирландии. Об этом заявил сам боец, посвятив этому сообщение в социальных сетях.

«Я могу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии. Я все еще молод. Когда-нибудь, в будущем, я мог бы посвятить себя этому делу», - написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил о своем намерении вернуться в UFC. Ирландец провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы.

Свой последний бой Макгрегор провел в июле прошлого года, в котором проиграл Дастину Порье, получив травму.