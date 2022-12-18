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Макгрегор заявил, что проведет бой в среднем весе

Ранее ирландец выступал в полулегком и легком дивизионах.
18 декабря 2022 16:07
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что намерен провести бой в среднем весе.

«Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы достаточно большим, чтобы выступать в этом дивизионе. Я спарринговал со средневесами и полутяжеловесами. Я получаю много денег, но хочу и признания. Не случайно нахожусь на этом троне, для этого я тяжело работал», – написал ирландец в соцсети.

Напомним, крайний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у него нет информации о возвращении ирландца. По его словам, Макгрегор пока не уведомлял лигу о желании провести бой.

источник: «Советский спорт»
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