Ян Блахович заявил, что был всего в одном очке от победы над Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович пересмотрел бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе против россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я посмотрел бой, слышал много аналитических комментариев по бою. И это только подтвердило, насколько я был близок к победе. Я был всего в одном очке от победы! Я злюсь на себя!» - написал Блахович в социальных сетях.

Напомним, что сразу после боя поляк заявил, что пояс надо отдать Анкалаеву, спустя сутки Ян уже сказал, что поединок был ничейным.