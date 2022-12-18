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Ян Блахович заявил, что был всего в одном очке от победы над Анкалаевым

Чемпионский бой в полутяжелом весе был признан ничейным.
18 декабря 2022 19:07
автор: Максим Скороходов

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович пересмотрел бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе против россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я посмотрел бой, слышал много аналитических комментариев по бою. И это только подтвердило, насколько я был близок к победе. Я был всего в одном очке от победы! Я злюсь на себя!» - написал Блахович в социальных сетях.

Напомним, что сразу после боя поляк заявил, что пояс надо отдать Анкалаеву, спустя сутки Ян уже сказал, что поединок был ничейным.

источник: «Советский спорт»
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