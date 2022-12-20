«Спасибо, мой друг»: Хабиб показал подарок от Патрика Клюйверта (фото)

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретился на одном из матчей ЧМ-2022 с экс-форвардом сборной Голландии Патриком Клюйвертом.

Бывший нападающий, известный по выступлениям за «Барселону», подарил россиянину футболку со своим автографом.

«Подарок от легенды. Спасибо, мой друг», – подписал фото Хабиб.

«Мой братишка», – прокомментировал снимок Патрик Клюйверт.

Напомним, голландец – победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, а также обладатель Суперкубка УЕФА. Помимо «Барселоны» он также выступал за «Аякс», «Милан», «Ньюкасл», «Валенсию», ПСВ и «Лилль».