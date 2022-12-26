Волкановски признан UFC лучшим бойцом 2022 года, Махачев - третий

UFC составил топ-10 бойцов промоушена по итогам 2022 года.
На первом место рейтинга оказался чемпион полулегкого дивизиона австралиец Александр Волкановски. Напомним, что именно Волкановски возглавляет рейтинг организации независимо от весовой категории.
На втором месте стоит бразилец Алекс Перейра, ставший чемпионом среднего веса.
На третьем - россиянин Ислам Махачев, завоевавший чемпионский пояс в легком весе. Следующий бой он должен провести с Волкановски.
Добавим, что место с 4 по 10 заняли соответственно Вэйли Чжан, Леон Эдвардс, Марлон Вера, Алджамейн Стерлинг, Джамал Хилл, Иржи Прохазка и Роман Долидзе.
источник: UFC.com