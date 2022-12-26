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Алекс Волкановски признан лучшим бойцом UFC в 2022 году

Австралиец – первый номер рейтинга pound-for-pound.
26 декабря 2022 18:37
автор: Артур Гичунцев

Лучшим бойцом UFC в 2022 году стал австралиец Алекс Волкановски. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в уходящем году Волкановски провел два поединка: он нокаутировал южнокорейца Чен Сон Джона, а также победил по решению судей американца Макса Холлоуэя.

К слову, 34-летний Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а также лучший боец лиги вне зависимости от веса.

12 февраля 2023-го австралиец проведет бой против россиянина Ислама Махачева, владеющего титулом в легком дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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