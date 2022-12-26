«Он просто был лучше»: Оливейра – о поражении от Махачева

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от россиянина Ислама Махачева.

«В этом бою я не чувствовал никакого давления. Он просто был лучше меня. Я еще не пересматривал бой. Но это ничего не поменяет. Это не была плохая ночь для меня. Всего 15 плохих минут. Больше нечего сказать. Ты знаешь, я всегда говорю правду. Я думал об этом, но у меня нет реального объяснения этому поражению», – заявил бразилец зарубежным СМИ.

Напомним, бой состоялся 22 октября и завершился во втором раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил Оливейру сдаться. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.