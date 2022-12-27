Магомед Анкалаев: Не прошу подачек. Двигаюсь вперед и больше не оставлю это на усмотрение судей

Россиянин Магомед Анкалаев пообещал больше не доводить свои бои до судейского решения. Такое заявление он сделал после скандального поединка с поляком Яном Блаховичем.

«Это был полезный опыт. Я не прошу подачек. Двигаюсь вперед и больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс будет мой», – написал Анкалаев в соцсети.

Напомним, бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем продлился всю дистанцию, а по итогам пяти раундов судьи не смогли определить победителя, что вызвало бурю негодования в ММА-сообществе. Многие эксперты, а также бойцы призвали лигу отдать пояс россиянину. Они считают, что уроженец Дагестана заслужил победу. Примечательно, что и Блахович придерживается такой же позиции.