Понзиниббио готов подраться с Чимаевым: Эй, UFC, я здесь!

Аргентинский боец смешанных единоборств Сантьяго Понзиниббио изъявил желание провести поединок с представителем Швеции Хамзатом Чимаевым.

«Я думал, что Чимаев дерется с Колби Ковингтоном, и я планировал попросить матчмейкеров сделать меня резервным бойцом на случай, если кто-то из них получит травму.

Теперь, когда я услышал, что их бой может не состояться, все стало еще лучше. Эй, UFC, я здесь!» – сказал Понзиниббио американским СМИ.

Напомним, за всю карьеру в ММА 36-летний аргентинец одержал 29 побед и потерпел 6 поражений. В крайнем поединке он нокаутировал Алекса Мороно.