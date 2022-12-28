Мухаммад заявил, что Тони Фергюсон и Ник Диас отказались от поединка с Чимаевым

Белал Мухаммад прокомментировал заявление Хамзата Чимаева о нежелании некоторых бойцов UFC проводить с ним поединок.

По словам американца, лига действительно предлагала четырем бойцам подраться с Чимаевым. Среди них – Ник Диас, Тони Фергюсон, а также Бретт Харт и Крис Либен. Об этом Мухаммад написал в соцсети, отметив, что все они отказались.

Напомним, Хамзат Чимаев – уроженец Чечни. Он выступает под флагом Швеции и не знает поражений на профессиональном уровне. В активе бойца 12 побед и ни одного поражения. В данный момент он занимает 3-е место в списке лучших полусредневесов UFC.