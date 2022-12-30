Бывший боец и тренер детей Кадырова Абдул-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года

Бывший боец россиянин Абудл-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года, сообщает американская пресса.

Обстоятельства смерти экс-спортсмена не уточняются.

Эдилов успел провести 24 боя в ММА, в которых одержал 17 побед и потерпел 4 поражения, после чего он стал личным тренером детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Напомним, что Эли Кадыров дебютировал в ММА с победы над Исламом Акбаровом на турнире АСА 150, состоявшемся 23 декабря в Москве.

К этому моменту Эдилов ушел из тренерской деятельности, став вице-премьером Чеченской республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств, однако в ноябре покинул этот пост.