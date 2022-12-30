Сехудо призвал Чимаева провести бой с Рахмоновым

14 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217.

В рамках этого ивента казахстанец Шавкат Рахмонов должен был подраться с американцем Джеффом Нилом, однако, последний отказался от поединка из-за травмы.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо призвал уроженца Чечни Хамзата Чимаева занять место Нилла.

«Я бы хотел, чтобы Чимаев проявил инициативу. Хамзат говорит, что никто не хочет с ним драться. Вот вызов для него», – заявил Сехудо американским СМИ.