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Кормье призвал UFC устроить бой между Чимаевым и Уиттакером

Примечательно, что австралиец выступает в другой весовой категории.
30 декабря 2022 20:42
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец ММА, а ныне эксперт телеканала ESPN Даниэль Кормье назвал следующего соперника для Хамзата Чимаева. По его словам, боссы UFC должны устроить ему поединок против австралийца Роберта Уиттакера.

«Я не понимаю, почему бы UFC не организовать поединок Хамзата Чимаева с Робертом Уиттакером в Австралии. Можно добавить его в со-главное событие карда с боем Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Почему не видят смысла в таком поединке?» – сказал Кормье в соцсети.

Ранее Чимаев заявил, что сразу четыре бойца отказались с ним драться. По словам уроженца Чечни, он устал ждать, когда лига найдет ему соперника и готов выйти на любой поединок.

Что касается Уиттакера, то австралиец должен был подраться с бразильцем Пауло Костой, однако, последний снялся с боя, намеченного на 12 февраля.

источник: «Советский спорт»
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